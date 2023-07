Notícia em Espanha: Benfica confirmou proposta por Ricardo Horta

O Diario Sur garante que os encarnados testemunharam no diferendo entre o Braga e o Málaga, que reclama cinco milhões de euros aos bracarenses por não terem aceitado a oferta pelo internacional português.

O Diario Sur, em Espanha, avança esta terça-feira que o Benfica testemunhou no diferendo entre o Braga e o Málaga relativo a Ricardo Horta, em que o emblema espanhol reclama 5,5 milhões de euros aos minhotos, devido a terem recusado uma proposta pelo extremo internacional português.

De acordo com a fonte, as águias confirmaram uma oferta de 17,5 milhões de euros pelo jogador, após terem sido convocadas pela FIFA para intervirem no caso, que já se arrasta desde o verão do ano passado.

Esta confirmação da proposta do Benfica é vista como um passo que poderá beneficiar o Málaga, que apresentou um processo contra o Braga na Câmara de Resolução de Litígios da FIFA.