"No dia em que o Braga tiver um terço do mediatismo dos denominados grandes..."

Carlos Carvalhal rejeita falar numa candidatura do Braga ao título e estabelece comparações com FC Porto, Benfica e Sporting.

O Braga garantiu esta quinta-feira o apuramento para os 16 avos de final da Liga Europa, ao vencer no reduto do AEK Atenas por 4-2. Após o encontro, Carlos Carvalhal foi questionado sobre uma eventual candidatura da equipa minhota ao título de campeão nacional, à boleia dos bons resultados e exibições recentes, mas o técnico apontou para os "denominados três grandes".

"No dia em que o Braga tiver um terço do impacto nos media, um terço daquilo que têm os que em Portugal se denominam grandes, se tiver um terço de espaço nos jornais, nos canais televisivos, se um dia atingir um terço de tudo isso, se calhar podemos pôr o Braga a começar a aproximar-se das equipas denominadas grandes. Nós temos uma cultura em que vivemos sob a discussão e sob o impacto do que diz respeito a três equipas. O Braga gastou 100 mil euros desde o início da época, não gastou milhões", atirou Carvalhal, prosseguindo:

"Desde o início da época que temos vindo a aproveitar os jovens da formação, ainda hoje estava aqui o Hernâni, também temos estado com o Rodrigo Gomes, estamos empenhados em fazer o nosso melhor, jogo a jogo, com humildade. Os jogadores têm sido inexcedíveis. Se um dia derem um terço do mediatismo ao Braga... Até lá, é só rétorica, na minha opinião", atirou o treinador dos arsenalistas.