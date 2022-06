Braga assegura empréstimo de defesa-central francês

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Central canhoto assinará um contrato de cinco épocas se cumprir metade dos jogos em 2022/23

O central francês Sikou Niakaté, 22 anos, é reforço do Braga para a época 2022/23.

O jogador vai jogar uma época nos minhotos por empréstimo do Guingamp, da segunda divisão de França, mas existe a possibilidade de assinar um contrato mais longo. Se Niakaté cumprir 50 por cento dos jogos oficiais do Braga na próxima temporada, a SAD terá de acionar automaticamente a opção de compra do passe por 1,8 milhões de euros, precisamente o valor de mercado atribuído ao jogador pelo Transfermarkt. E nesse cenário o contrato seria de cinco épocas, ou seja, até junho de 2028.

Niakaté jogou na última temporada no Metz, da Ligue 1, por empréstimo do Guingamp, e tinha convites de outros clubes franceses, mas apreciou o projeto que lhe foi apresentado pelo Braga. Internacional sub-20 pela França, o central realizou 12 jogos na última época.

O novo reforço arsenalista é canhoto, o que indicia que a contratação está pensada numa lógica de partida de David Carmo, que como se sabe é pretendido por vários clubes, entre os quais o FC Porto.