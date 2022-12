Niakaté já tem contrato à vista e Braga terá de pagar 1,8 milhões de euros

Central participou em mais de metade dos jogos da equipa e se mantiver a média a SAD exercerá automaticamente a opção de compra. A aposta de Artur Jorge em Niakaté tem sido evidente, sendo o segundo central mais utilizado, atrás de Tormena. Não fossem duas lesões e o jogador francês teria ainda mais jogos com a camisola arsenalista.

Começa a ganhar forma a possibilidade de Sikou Niakaté assinar um contrato de longa duração com o Braga. O central francês contabiliza, por esta altura, mais de metade dos jogos realizados pela equipa arsenalista e, se este cenário se mantiver no final da temporada, automaticamente assinará um vínculo até 2028, isto é, por cinco épocas, ficando o Braga obrigado a desembolsar 1,8 milhões de euros pelo negócio.

No contrato de empréstimo celebrado pelos arsenalistas com os franceses do Guingamp, em junho, ficou estipulado que Niakaté ficaria em definitivo no Minho se realizasse metade dos jogos da equipa. Ora, nas 22 partidas disputadas pelo Braga até ao momento, no conjunto de todas as provas, o central francês participou em 13. A aposta de Artur Jorge no gaulês tem sido evidente, ao ponto de ser o segundo central com mais minutos de utilização, atrás de Tormena. De resto, duas pequenas lesões sofridas em alturas diferentes impossibilitaram Niakaté de ter uma participação mais elevada no percurso do Braga.