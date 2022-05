Nem Darwin ou Taremi: Ricardo Horta foi o melhor avançado da Liga Bwin em abril

Capitão minhoto, terceiro melhor marcador da Liga Bwin, superou a concorrência dos adversários de Benfica e FC Porto

Um dos melhores marcadores da história do Braga, Ricardo Horta foi eleito, pelos treinadores da Liga Bwin, como o melhor avançado do mês de abril, anunciou, esta quarta-feira, a Liga, pelo que arrecada a distinção pela segunda vez em 2021/22.

Ricardo Horta, figura fulcral do Braga, reuniu a preferência dos técnicos do principal escalão ao receber 29,86% dos votos em função das exibições e dois golos e duas assistências em cinco jogos disputados pela equipa no referido período.

Ricardo Horta, que se sagrara o melhor avançado da Liga Bwin também em fevereiro passado, superou a concorrência de Darwin (Benfica), que contabilizou 27,78% dos votos, e de Mehdi Taremi (FC Porto), que completou o pódio, com 25%.

O avançado do Braga é o terceiro melhor marcador da Liga Bwin, com 18 golos em 33 jornadas, e alcançou, no passado fim de semana, ao marcar ante o Arouca, os 92 golos de Mário Laranjo no topo da lista de marcadores da história bracarense.