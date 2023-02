Negócio Vitinha é manchete na imprensa francesa: "Preço louco"

Avançado transferiu-se do Braga para o Marselha no último dia do mercado de inverno.

Vitinha foi um dos grandes animadores do último dia do mercado de inverno. O avançado internacional sub-21 português transferiu-se para o Marselha, a troco de 32 milhões de euros, um valor que entra para a história do Braga.

Naturalmente destacado pela imprensa francesa, o atacante de 22 anos é manchete no prestigiado jornal L'Équipe. "Um preço de loucos", pode ler-se na primeira página.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o emblema minhoto revela que a transferência do avançado vai render 32 ME, sendo que "25 ME correspondem ao valor fixo e o remanescente ao valor máximo a pagar a título de quantias condicionadas (bónus) estando, no entanto, também garantido o pagamento do valor mínimo de 7.000.000,00€ (sete milhões de euros) a tal título caso a 30 de setembro de 2026 as condições inerentes aos bónus ainda não se tenham verificado".

O Braga garante 10 por cento da mais-valia em futura transferência de Vitinha e ainda o direito de recompra dos direitos do avançado por 60 milhões de euros.

O atacante, que esta temporada assinou 13 golos em 27 jogos pelos minhotos, é o novo número 9 dos marselheses, que estão atualmente a cinco pontos do Paris Saint-Germain, líder da Ligue 1.