Negócio fechado: Bruno Viana já tem data para chegar ao Rio de Janeiro

Central vai prosseguir a carreira no Flamengo.

Bruno Viana é esperado na manhã de segunda-feira no Rio de Janeiro para se tornar reforço do Flamengo, adianda o Globoesporte, numa informação confirmada por O JOGO. O central deixou de contar para Carlos Carvalhal no Braga e regressa assim ao futebol brasileiro.

Bruno Viana segue por empréstimo de um ano, com uma opção de compra na ordem dos 7,5 milhões de euros. Com 26 anos, Bruno Viana deu-se a conhecer no Brasil com a camisola do Cruzeiro. Na Europa representou o Olympiacos antes de chegar ao Braga em 2017/18.