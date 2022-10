Nasser Al-Khelaifi: "Esperamos que o Braga inove, cresça e se desenvolva ainda mais"

Grupo que detém o PSG assinou um acordo de compra de ações com a Olivedesportos, SGPS S.A. para aquisição de 21,67 por cento do capital social do Braga.

O grupo Qatar Sports Investments, que detém o PSG, assinou um acordo de compra de ações com a Olivedesportos, SGPS S.A. para aquisição de 21,67 por cento do capital social do Braga.

Nasser Al-Khelaïfi, Presidente da QSI e do emblema parisiense, em comunicado, afirma que "a Qatar Sports Investments tem orgulho de investir em empresas e marcas desportivas líderes mundiais, permitindo que estas alcancem todo o seu potencial".

"Portugal é um país ancorado no futebol - com alguns dos adeptos mais apaixonados e uma das melhores formações de talentos do mundo. O SC Braga é uma instituição portuguesa exemplar - com uma história orgulhosa, uma enorme ambição e uma reputação de excelência, dentro e fora de campo", diz ainda o atual presidente do clube francês.

Como investidor e parceiro, acrescenta, "esperamos que o clube inove, cresça e se desenvolva ainda mais - nas equipas masculinas e femininas, bem como em todas as comunidades onde está inserido e negócios que apoia -, à medida que o SC Braga continua a trilhar um caminho ambicioso".

Leia também Vídeos Ronaldo quebra jejum e atinge marca redonda diante do Everton. Assista ao golo O Everton recebeu o Manchester United, em jogo da jornada dez da Premier League. Aos 44 minutos, Cristiano Ronaldo, que entrou aos 29', assinou a reviravolta no marcador, colocando os red devils a vencer por 2-1 e quebrando um jejum de golos que já se arrastava há quase um mês. O internacional português já não marcava desde o dia 15 de setembro, contra os moldavos do Sheriff Tiraspol, na Liga Europa.

Também citado no comunicado, António Salvador, presidente do Sporting Clube de Braga - Futebol, S.A.D., diz que "é com muita satisfação que o SC Braga acolhe a Qatar Sports Investments como investidor" do clube, considerando que é o parceiro certo para o clube acelerar o seu crescimento e expansão e para ajudar a concretizar o nosso potencial do SC Braga.

"A extraordinária capacidade da Qatar Sports Investments - com a sua experiência global, ousadia e um histórico de resultados surpreendentes em diversos desportos e negócios - aporta um enorme valor e contribuirá para alcançarmos os nossos planos ambiciosos", acrescenta o dirigente.