"Não há dúvida que a seleção sub-21 de Espanha tem um tesouro em Braga"

Imprensa espanhola destaca Víctor Gómez e Abel Ruiz com o Europeu à porta.

Víctor Gómez, lateral-direito, e Abel Ruiz, avançado, merecem amplo destaque esta segunda-feira por parte do jornal As. Ambos estiveram no golo que deu o triunfo ao Braga em Chaves, com o defesa a cruzar para um desvio de calcanhar do compatriota.

Com o Europeu de sub-21 a ter início no próximo mês de junho, a publicação realça estes dois nomes como opções de qualidade para a seleção espanhola.

"Salvo uma grande surpresa, Abel Ruiz e Víctor Gómez estarão na Roménia e na Geórgia. O avançado é o capitão e o maior goleador de todos os tempos nas categorias de base da seleção, e a sua presença na equipa inicial é quase inquestionável. O lateral-direito, por outro lado, terá de competir com Arnau Martínez por um lugar no onze, mas a sua presença no Europeu parece clara", pode ler-se. "Não há dúvida que a seleção de sub-21 tem um tesouro em Braga", vinca.

A Espanha está no Grupo B da competição, com Ucrânia, Roménia e Croácia. Já Portugal irá medir forças com Países Baixos, Geórgia e Bélgica no A.