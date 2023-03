"Não consigo dormir, parece que sinto os adeptos no meu corpo"

Banza está a protagonizar uma boa temporada ao serviço do Braga e mostra-se totalmente adaptado ao clube e à cidade.

O Braga apresentou Banza numa reportagem da NEXT e o avançado francês, em foco nas últimas vitórias da equipa, procurou saciar a curiosidade sobre o seu começo mas, especialmente, pela dimensão que tem ganho no clube, desde os primeiros cumprimentos na receção que lhe foi brindada, a emoções vividas na Pedreira e jogos mais determinantes no passado recente.

"Quando chegou a proposta, a minha decisão foi rápida. É uma boa equipa onde todos contribuem para o sucesso. Quando vamos para o campo sentimo-nos invencíveis, pois temos uma boa defesa e uma alma guerreira. No estádio, os adeptos e os jogadores batalham pelo mesmo objetivo. Sentes boas vibrações e grandes emoções. Sinto-me muito feliz", explicou o avançado, autor de 11 golos esta temporada, tendo brilhado com o pontapé de bicicleta que fuzilou a baliza do Rio Ave e correu o mundo.

Realizado em Braga, Banza expressa a admiração pelo técnico Artur Jorge, que lhe confiou a titularidade em 22 dos 35 jogos em que já participou com as cores arsenalistas.

"O treinador tem uma mentalidade vencedora e uma forte identidade com o clube. Tenta passar essa chama, é um excelente técnico que tem a confiança dos seus jogadores", destacou o dianteiro francês, formado no Lens, que tem ganho reputação em Portugal. Muito feliz se confessa, e enraizado a Braga. "Eu gosto da cidade e das pessoas que são amáveis. Já vivia em Braga quando jogava pelo Famalicão. Fundamental quando estamos fora do nosso país é a adaptação, criei várias ligações para me sentir confortável. Foi assim em Famalicão e agora em Braga. Sentindo-me feliz fora do campo, as coisas também vão acontecer no jogo", precisou, definindo as suas sensações mais viradas para a atmosfera de um jogo. "Cinco minutos antes fecho-me numa bolha mas depois do jogo acabar levo-o comigo. Geralmente não consigo dormir, é muita adrenalina, parece que sinto os adeptos no meu corpo", observou Banza, também rendido ao apoio dos familiares mais próximos que visitam regularmente a Pedreira.