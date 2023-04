Nacional está na lista de vítimas preferidas do Braga

No dia em que encontra o último obstáculo para tentar chegar à final da Taça, o Braga tem a história a seu favor: em 43 jogos contra o Nacional, venceu 24, empatou dez e perdeu apenas em nove ocasiões.

Apostado em chegar novamente à final da Taça de Portugal, prova que já conquistou por três vezes, em 1965/66, 2015/16 e 2020/21, o Braga tem pela frente o Nacional, o último obstáculo antes do Jamor. A história joga a favor dos guerreiros, que disputam os primeiros lugares na Liga e defrontam um adversário que luta pela permanência na II Liga. Além das diferenças de valor dos plantéis, o histórico de confrontos entre os clubes em todas as provas também joga a favor dos comandados de Artur Jorge. O Braga tem até no Nacional uma das vítimas preferidas. Nos 43 encontros que já realizaram entre si, os arsenalistas somam 24 vitórias, dez empates e apenas nove derrotas.

A tradição joga claramente a favor dos guerreiros, que venceram os últimos seis duelos contra a equipa madeirense

A diferença entre o Braga e o Nacional acentuou-se nos tempos mais recentes. Os bracarenses venceram os últimos seis jogos, dando-se ainda a coincidência de em todos eles ter havido três ou mais golos: 4-0 em 2016/17, 4-2, 3-0 e 5-0, este para a Taça da Liga, em 2018/19, e duas vezes por 2-1 na temporada de 2020/21, época em que a equipa madeirense desceu à II Liga.

Artur Jorge não tem uma explicação para que os jogos entre o Braga e o Nacional tenham, pelo menos, três golos nos últimos seis duelos. "Não consigo encontrar justificação para esse padrão", admitiu na terça-feira o treinador quando questionado por O JOGO, embora à espera que a equipa arsenalista mostre a mesma capacidade de finalização, apesar de se tratar de uma eliminatória disputada a duas mãos, ou seja, com a possibilidade de o segundo jogo, na Pedreira, servir de retificação em caso de um resultado negativo na Choupana.

Além de ter ganho os últimos seis duelos contra o Nacional, o Braga marcou 20 golos e sofreu apenas quatro nesse ciclo

"Espero ter uma equipa com a mesma abordagem e com a mesma capacidade que temos demonstrado ao longo dos últimos jogos, nomeadamente em termos de finalização, de maneira a podermos ganhar o jogo. O plano passará sempre por marcar golos", lembrou o treinador do Braga. Nos últimos dez jogos, os minhotos só ficaram em branco duas vezes, na derrota em casa contra a Fiorentina e no empate frente ao FC Porto.

Madeirenses ditam regras na Taça

Apesar de o Bragar estar em vantagem nos duelos com a equipa madeirense, o Nacional venceu o único jogo entre ambos na Taça. Em 2008/09, na Madeira, os alvi-negros ganharam por 1-0, com um golo de Nenê. O primeiro duelo entre ambos, em 1988/89, também caiu para o lado insular, com um triunfo por 2-1, com dois golos de Phil Murphy e um de Vinícius para o Braga. No entanto, é preciso recuar a 2013/14 para encontrar a última derrota dos minhotos frente ao Nacional: 3-0 na Choupana, com golos de Rondón, Djaniny e Aly Ghazal.