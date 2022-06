Na Argentina falam em proposta do Braga por central do Boca Juniors

Gastón Ávila tem 20 anos e contrato até 2024.

O Braga estará no encalço de Gastón Ávila, central de 20 anos do Boca Juniors, da Argentina. De acordo com a Imprensa daquele país, os minhotos terão apresentado uma proposta ao emblema de Buenos Aires e aguardam resposta.

Avila, cinco vezes internacional pelos sub-20 da Argentina, está também a ser negociado com o Rosario Central, neste caso por empréstimo, embora a intromissão do Braga possa colocar um travão no negócio. Canhoto, o central tem contrato com o Boca até 2024 e está avaliado em 4,5 M€.