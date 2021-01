"Multa pela expulsão? Não sei porquê. Então toda a gente tinha de ser expulsa"

Declarações de Carlos Carvalhal, treinador do Braga, após a vitória por 1-0 sobre o Gil Vicente.

Multa depois da expulsão na final da Taça da Liga: "Não sei porquê. Sinceramente, não devia ter de pagar 700 euros pelo que aconteceu. Então toda a gente tinha de ser expulsa, se eu fui expulso por aquilo. Hoje era toda a gente, até os comentadores da televisão eram expulsos. Tenho de aceitar os 700 euros, mas para ser justo devia ser 0 euros e 0 dias de suspensão."

Ambição para esta época: "O que eu tenho em mãos é uma situação única. Tive parecido no Championship e no Besiktas, mas não tinha nada a ver com este desafio. Porque aí havia mais do que 72 horas entre os jogos. É uma responsabilidade que criámos, porque estamos em todas as situações, e temos de dar resposta a todas. Mas está terrível, como nunca vi em Portugal. Se conseguirmos chegar às meias-finais da Taça de Portugal, vamos estar até março a jogar de 72 em 72 horas. Vou sair daqui, comer qualquer coisa e começar a debruçar-me sobre o jogo com o Santa Clara, porque amanhã tenho de dar treino e depois só resta um dia. Estamos nas frentes todos, numa fomos até ao limite - final da Taça da Liga - e no campeonato vamos andar até onde conseguirmos. A Taça de Portugal é o próximo objetivo, é tentar vencer o Santa Clara."