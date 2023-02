"Muito orgulho nestes atletas, têm comprometimento e ambição impagáveis"

Declarações de Artur Jorge, treinador bracarense, após o Braga-Benfica (2-1 após desempate por grandes penalidades), partida relativa aos quartos de final da Taça de Portugal.

Quando teve a certeza que o Braga iria passar às "meias"? "No último penálti do Al Musrati, foi aí que tive a certeza que tínhamos conseguido. Foi uma tarefa muito difícil, com 120 minutos muitos longos. De qualquer forma, foi um jogo com algumas emoções, equilibrado na primeira parte e que teve um lance de bola parada que desbloqueou [o marcador] para o Benfica. Claro que a expulsão cai mais para o nosso lado, não digo que nos facilita a tarefa, mas causa-nos mais conforto. Passámos a ser uma equipa mais dominadora a partir desse momento".

O que faltou para resolverem mais cedo o jogo? "Para além do mérito do adversário, principalmente no momento defensivo, o que nos faltou foi velocidade. Tivemos a capacidade de circular a bola em zonas altas, tivemos algumas oportunidades, mas faltou-nos alguma velocidade para sermos mais eficazes. Mas muito orgulho nestes atletas, têm um comprometimento e uma ambição impagáveis. Lutámos até à exaustão e estamos satisfeitos".

Calendário vai apertar nas próximas semanas. 120 minutos de jogo podem vir a pesar? "Espero que não, até pela parte anímica. Ganhar dá-nos sempre um bem-estar. É um período desgastante, já sabíamos desta possibilidade dos 120 minutos e vamos recuperar seguramente. Temos o foco no campeonato e queremos ser competitivos na Madeira".