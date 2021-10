Carvalhal lançou seis jovens em 2020/21 e agora já vai em três. Aposta no ADN do clube vai acelerar com a conclusão da Cidade Desportiva.

A formação continua a dar cartas no Braga e o reflexo da aposta pode ser visto nas equipas profissionais do clube.

Se, na época passada, Carlos Carvalhal abriu a porta da equipa principal a seis jogadores oriundos da formação, na presente temporada já estreou mais três (ver quadro em baixo com detalhes).