Mourinho não esconde que quer um goleador e alvo está em Braga

"Spurs" estão no mercado em busca de um goleador e já definiram o bracarense como alvo. Há contactos a decorrer.

Há um novo clube interessado em Paulinho. O Tottenham de José Mourinho já definiu o ponta de lança do Braga como alvo e, de acordo com as informações recolhidas por O JOGO, os contactos desenvolvem-se há cerca de duas semanas, com abordagens no sentido de perceber as possibilidades de negócio.

A notícia ganhou corpo através de uma informação do site inglês "90min", que referiu o jogador português como possível alternativa a Harry Kane no ataque dos spurs.

De facto, José Mourinho quer contratar um ponta de lança, uma lacuna evidenciada no plantel e que ficou bem à vista na época passada com a lesão do capitão da seleção de Inglaterra, quando o treinador teve de utilizar várias soluções de recurso para a posição 9. O Braga continua a pedir o pagamento da cláusula de rescisão para deixar sair o melhor marcador da temporada passada, estando aquela fixada em 30 milhões de euros. Se bem que o Tottenham não seja propriamente um clube com limitações financeiras, a verdade é que, segundo as informações sobre o assunto, não está muito inclinado a gastar uma quantia tão avultada. Seja como for, o assunto vai continuar na agenda dos dois clubes.

Este domingo, após o desaire frente ao Everton na ronda de abertura da Premier League (1-0), Mourinho voltou a falar sobre a necessidade de contratar um ponta de lança: "Precisamos de um ponta de lança e não é porque perdemos o jogo", afirmou o português. Alexander Sorloth, avançado norueguês do Trabzonspor, também tem sido apontado ao Tottenham.

Depois de o Aston Villa ter deixado cair a contratação de Paulinho a partir do momento em que Bruno Lage não foi contratado, o Wolverhampton também foi apontado como possível destino, mas optou por Fábio Silva.