Moura e Galeno juntos à esquerda: o onze provável do Braga em Alvalade

Alas do Braga vão apresentar-se remodeladas. Bruno Rodrigues entra na defesa para o lugar de Paulo Oliveira (castigado). Adiantamento de Galeno para extremo motivará o desvio de Ricardo Horta para a direita. O capitão terá o apoio de Fabiano, destinado ao lugar de Yan Couto

Habituais concorrentes à posição de ala esquerdo, Francisco Moura e Galeno vão combinar no mesmo flanco na visita ao Sporting. O primeiro vem de um período de isolamento por ter sido infetado pela covid-19, mas ainda chegou a tempo de ser testado na equipa, estando destinado ao habitual quarteto do meio-campo do Braga, enquanto o jogador brasileiro avançará para extremo, também pela esquerda.

Para o flanco oposto será deslocado Ricardo Horta, que está à beira de somar 100 vitórias pelos arsenalistas, com o capitão a contar na retaguarda com o apoio de Fabiano, de volta à titularidade como resultado do isolamento de Yan Couto - o lateral-direito emprestado pelo Manchester City testou positivo à covid-19.

A segunda baixa dos arsenalistas é na defesa. Paulo Oliveira terá de cumprir um jogo de castigo em virtude de ter atingido o quinto cartão amarelo, tudo apontando para que Bruno Rodrigues, um dos vários jovens lançados nesta época por Carlos Carvalhal, preencha a vaga. Nas contas do treinador entrará em breve David Carmo, que, apesar de ter treinado sem restrições nesta semana, ainda não atingiu a forma ideal, como teve a oportunidade de explicar o treinador. "Está a trabalhar sem qualquer tipo de limitação há uma semana, depois de mais de 300 e tal dias de paragem. Não está, para já, em condições de competir", referiu.

Já André Castro, outra recente baixa de longa duração, entrará na convocatória para ser encaminhado para o banco de suplentes, a exemplo do que se verificou na jornada anterior, diante do Marítimo. A parte central do meio-campo será composta mais uma vez por Al Musrati e André Horta.

Onze provável do Braga: Matheus; Tormena, Bruno Rodrigues e Diogo Leite; Fabiano, Al Musrati, André Horta e Francisco Moura; Ricardo Horta, Vitinha e Galeno.

O Sporting-Braga, da 19.ª jornada da Liga Bwin, arranca às 20h30 deste sábado.