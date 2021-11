Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Márcio Mossoró, futebolista que jogou pelo Braga entre 2007 e 2013, esteve, esta terça-feira, no centro de treinos dos bracarenses e reencontrou Alan e Eduardo, entre outros amigos que deixou no clube. O brasileiro, de 38 anos, retirou-se na época passada, ao serviço dos turcos do Altay.