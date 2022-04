Morelos é uma boa notícia para o Braga antes do primeiro jogo com o Rangers

Avançado colombiano é baixa por motivos físicos.

O Rangers também já está concentrado na preparação do jogo com o Braga e há uma ausência de peso na equipa orientada por Giovanni van Bronckhorst. Morelos continua parado devido a uma lesão muscular na coxa esquerda e não vai a tempo de recuperar para o duelo de quinta-feira, no qual o Braga prevê uma assistência de 20 mil espectadores, já contando com cerca de cinco mil escoceses.

Sendo o melhor marcador dos "protestantes", com 19 golos esta época, seis deles na Europa, a ausência do avançado colombiano é uma boa notícia para os arsenalistas.

O colombiano de 25 anos cumpre a quinta temporada na Escócia. No futebol europeu representou ainda o HJK, da Finlândia.