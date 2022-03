Mónaco-Braga: confira os onzes iniciais das equipas

Monegascos e minhotos disputam o acesso aos "quartos" da Liga Europa

Mónaco e Braga enfrentam-se, a partir das 17h45, no Estádio Luís II, em jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa, no qual os minhotos começarão com uma vantagem de 2-0. Confira os alinhamentos escolhidos por Philippe Clément e Carlos Carvalhal.

Onze do Mónaco: Nubel; Vanderson, Disasi, Badiashile e Caio Henrique; Tchouameni, Jean Lucas e Ben Yedder; Diop, Gelson Martins e Volland.

Onze inicial do Braga: Matheus; Fabiano, Tormena, Paulo Oliveira e David Carmo; Al Musrati, André Castro e André Horta; Rodrigo Gomes, Ricardo Horta e Abel Ruiz.

Suplentes do Mónaco: Mannone, Maripan, Boadu, Jakobs, Golovin, Sidibé, Fofana, Aguilar, Akliouche; Matsima, Matazo e Okou.

Suplentes do Braga: Tiago Sá, Couto, Diogo Leite, Lucas Mineiro, Iuri Medeiros, Leonardo Buta, Francisco Moura, Pinto, Bernardo Couto, Bruno Rodrigues, Miguel Falé e Vítor Oliveira.