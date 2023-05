"Missão 2022-2025" do Braga começa a dar frutos

António Salvador reuniu, no final da época passada, com mais de 300 funcionários do clube e traçou os objetivos para três anos

O apuramento para a Liga dos Campeões é o primeiro resultado do projeto elaborado por António Salvador, conhecido internamento por "Missão 2022-2025". Segundo O JOGO apurou, o líder do clube bracarense traçou objetivos ambiciosos até ao final da temporada 2024/25. Um deles passava pelo regresso já esta época à Champions, algo que foi confirmado na antepenúltima jornada do campeonato. Outro objetivo passa por nova conquista da Taça de Portugal. Uma prova que os bracarenses até têm oportunidade de vencer já no próximo dia 4, quando defrontarem o FC Porto, no Jamor. Já com três troféus ganhos, dois deles sob a liderança de António Salvador - o outro foi conquistado em 1965/66 -, os arsenalistas esperam enriquecer em breve o museu do clube.