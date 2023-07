Miguel Vilela renova com o Braga: "Objetivo passa por continuar a evoluir"

Lateral esquerdo de 23 anos renovou até 2025 com os bracarenses, partindo para a terceira temporada ao serviço da equipa B.

O Braga anunciou esta quinta-feira que Miguel Vilela vai continuar a representar o clube, tendo renovado contrato até 2025.

O lateral esquerdo, de 23 anos, parte para a terceira temporada consecutiva ao serviço da equipa B minhota, que compete na Liga 3, após ter apontado três golos e as mesmas assistências em 30 jogos em 2022/23.

Depois de ter passado por todos os escalões de formação do clube, Vilela mostrou-se satisfeito com a prolongação do vínculo e frisou que pretende continuar o seu processo de desenvolvimento.

"Renovar com o Braga significa que o clube confia no trabalho que tenho vindo a realizar ao longo das últimas temporadas. Tenho um orgulho enorme em representar o Braga e o objetivo passa por continuar a evoluir e dar o meu contributo à equipa para atingirmos os nossos objetivos", referiu, em declarações aos meios bracarenses.