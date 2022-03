Miguel Falé prolonga contrato com o Braga por mais quatro épocas

Avançado de 18 anos tem agora um vínculo válido até 2027.

Miguel Falé renovou contrato com o Braga por mais quatro épocas, passando, assim, a estar ligado ao clube até junho de 2027.

O avançado, 18 anos, foi integrado no plantel principal com as reformulações operadas no mercado de janeiro. Melhorar as condições salariais do jogador e premiar também o seu desempenho foram as justificações para a assinatura do novo contrato.

Miguel Falé soma sete jogos na equipa principal, com um total de 130 minutos de competição.