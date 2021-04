Carvalhal explica a tática: "Talvez tenha começado no Sheffield Wednesday"

Ao diário "Independent", o treinador do Braga contou que tudo começou no Sheffield Wednesday

Mentor principal de um Braga robusto em todas as competições, Carlos Carvalhal garante que dá mais importância "à dinâmica e aos espaços" do que aos sistemas táticos.

"Tento perceber os espaços que podemos explorar, onde podemos explorar o espaço aberto atrás de um defesa", explicou o treinador, numa entrevista ao diário inglês "Independent", revelando ainda que um dos principais segredos dos bracarenses é "reagir logo" à perda de bola. "Mal o adversário tenta ir para a transição ofensiva, tentamos bloqueá-lo", juntou.

Garantindo que prepara a equipa de acordo com "vários princípios de jogo", Carvalhal assume, porém, que o atual 3x4x3 do Braga é resultado de um processo evolutivo iniciado em Inglaterra. "Talvez tenha começado no Sheffield Wednesday, que jogava em 4x4x2; depois, já no Swansea, mudámos para três na defesa", referiu, dando conta de um padrão de jogo bem consolidado. "Em Inglaterra, o Manchester City pratica um futebol coletivo, muito bom no passe. Já o Liverpool é incrível nas transições. Em Portugal dirão que o Braga é muito organizado com a bola, muito bom quando perde a bola e muito bom nas transições", comentou.