"Messi faz tudo, tu só tens de lhe pôr a bola para ele fazer"

Declarações de Abel Ruiz, avançado do Braga, numa entrevista à NEXT TV, canal de televisão online do emblema minhoto.

Já venceste Liga espanhola (pelo Barcelona): "Sim, pode-se dizer que sim, não recebi nada mas sim. [risos, no ecrã passa jogo Barcelona com Getafe]"

Messi: "Sim, foi uma experiência incrível. Jogar com o melhor do Mundo, um jogador tão bom como ele, é muito fácil jogar com ele. Ele faz tudo, tu só tens de lhe pôr a bola para ele fazer. O balneário do Barcelona naquela altura era um bom balneário, acolheram-me muito bem mas não tive a felicidade de ter oportunidades do míster. Entrei bem até, e a treinar sempre dei tudo para estar lá, mas não consegui. Treinar com Messi era incrível, era dar a bola para ele e ele fazia tudo. Lembro-me que na altura o Barcelona tinha treinos a 1 e 2 toques, mesmo os meiinhos tu vias e ficavas surpreendido, era tudo muito rápido e quem estava no meio para roubar bola... era muito difícil"

Rei do meiinho no Braga? "Bem... Depende do dia... Só posso dizer que nas últimas semanas o capitão foi o rei e foi muito celebrado pelo balneário, porque quase nunca é."

Abordado na rua por adeptos? "Às vezes me pedem alguma foto, a cidade é tranquila para isso, podes andar tranquilo. Claro que se vais a sítios com mais público, as pessoas reconhecem, mas lido com isso com normalidade. Já estive nesse lugar, andar na minha cidade e ver jogadores e pessoas famosas e querer uma foto. Entendo que é normal. Para nós é incrível ir na rua e um menino vir ao teu encontro e dizer "és o meu jogador preferido". Eu fazia isso e fazerem-me a mim agora é um sonho."

Promessa aos adeptos: "Sempre disse que cheguei aqui para dar tudo, conseguir fazer história no clube. Não gosto de perder nunca, quero que cada jogo seja uma vitória para nós. Vim para cá para levar o clube ao topo do país e da Europa, é o que vou tentar fazer, e que acho que estou a tentar fazer no dia a dia e esta época ainda temos muitas coisas para conseguir. Acho que uma boa época seria ganhar a Taça e no campeonato seguir como estamos, tentar entrar na Liga dos Campeões. É objetivo que podemos alcançar e só temos de dar o nosso melhor nas 11 finais e dar tudo para estar aí. Temos grupo muito bom e de certeza todos juntos, jogadores e adeptos, poderemos alcançar esse objetivo. Para o Braga, a Liga dos Campeões é uma competição que pode ser incrível para o clube, seria muito bom voltar a estar lá. Nesta primeira metade da época, conseguimos estar nessas posições e queremos continuar aí porque acho que temos grupo para estar aí. E como disse todos jogos de certeza que se pode alcançar esse objetivo."