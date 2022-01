Mercado ronda Ricardo Horta: Nápoles, Arsenal e Liverpool querem conhecer condições

No verão, recusou uma proposta milionária do Atlanta United (EUA), para continuar a destacar-se no plantel de Carlos Carvalhal, na liga caseira e na Europa. Janeiro promete desafiá-lo novamente

A época de transferências reabriu com o novo ano e não foi preciso esperar muito até surgirem os primeiros acenos na direção da Pedreira, com Ricardo Horta como alvo.

De Itália, o Nápoles tem-no como potencial reforço e, de acordo com o site Fichajes.net, especializado em questões de mercado, em Inglaterra não falta quem lhe siga os passos com atenção, com dois emblemas destacados na possibilidade de o seduzir para a Premier League: Arsenal e Liverpool.

Noutro contexto, este seria um sinal para o extremo, 27 anos, ter a mala pronta e para o Braga fazer contas ao encaixe de uns milhões de euros, no entanto, o último verão mostrou que a ligação do capitão ao clube ultrapassa o vínculo contratual. Ricardo Horta recusou, então, uma proposta milionária do Atlanta United, da Major League Soccer (Estados Unidos da América), que pretendia contratá-lo por 15 milhões de euros a pronto pagamento.

Foi a SAD quem deu conta deste desfecho invulgar do que tinha tudo para ser um negócio irrecusável, até porque havia um acordo, estabelecido por altura da renovação do contrato, em 2019, para deixá-lo sair, caso surgisse uma oferta igual ou superior a 15 milhões de euros.

Após "curta reflexão", o capitão agradeceu, recusou o convite e avançou para a sexta temporada no clube que lhe propôs de imediato prolongar a ligação. O novo vínculo foi celebrado em meados de outubro. Ricardo Horta tem contrato até 2024. "O Braga vai ser sempre a minha casa", afirmou na altura.

Continuou, entretanto, a destacar-se: leva 12 golos e meia dúzia de assistências, é um jogadores em destaque na Liga Europa e os acenos do mercado de inverno surgem como uma inevitabilidade - outra seria a chamada à Seleção Nacional - para novo teste à resistência do capitão de Carvalhal.