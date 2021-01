Mercado de inverno começou com central do Braga associado ao Liverpool

David Carmo tem uma cláusula de 40 milhões de euros.

Carlos Carvalhal chamou-lhe "circo", recentemente, e o primeiro dia do mercado de inverno atirou direto à Pedreira, onde já antes tinham chegado notícias do interesse de clubes ingleses na contratação do central David Carmo.

Ontem, sexta-feira, sem que tenha sido possível identificar a fonte, atribuída à imprensa inglesa, circularam nas redes sociais ecos de uma possível transferência do defesa para o Liverpool, que precisa de um central. O nome de David Carmo, 21 anos, estará em concorrência com o de Sven Botman, 20 anos, do Lille (França), e os representantes dos jogadores, alegamente, já ao corrente do assunto.

O central, atualmente infetado com covid-19, tem uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros.