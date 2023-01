"Mercado? Caso mais mediático foi o do Ricardo Horta. Mexe com a cabeça de um jogador"

Artur Jorge, treinador do Braga, em declarações à nova plataforma digital do clube, que manterá a designação "SC Braga NEXT".

Balanço dos seis meses: "Tem sido extremamente gratificante e um grande orgulho para mim poder estar onde estou. Não só estar no patamar onde estou, mas poder ter tido esta possibilidade. Nesta altura, já com algum tempo de trabalho feito, sentir que este trabalho está a ser bem feito e fazê-lo de uma forma onde nos sentimos em casa é sempre mais fácil de concretizar e mais prazeroso."

Arranque vitorioso: "Conseguimos rapidamente ter uma equipa capaz, de até na própria pré-temporada dar uma boa resposta. Depois, no início do campeonato, onde tivemos um início com um grande espetáculo, com um jogo de exigência máxima. Tivemos uma sequência de jogos que fomos ganhando e ganhando bem. Ou seja, ganhando com resultados muito confortáveis. Sinal, evidente, da grande vitalidade da equipa e da grande capacidade que a equipa foi demonstrando deste muito cedo. E com isso conseguimos embalar para um começo de temporada muito forte, que nos catapultou para os lugares cimeiros, de onde não mais saímos. É esse o sentido que queremos dar ao nosso trabalho, de continuidade e na expetativa de poder melhorar em cada um dos jogos e potenciar cada vez mais a equipa."

Gestão do Plantel no mercado de transferências: "Tivemos algumas das nossas melhores peças cobiçadas neste início da temporada. O caso mais mediático foi, naturalmente, o do Ricardo Horta, porque era aquele que mais vezes se falava. Tivemos, de facto, um trabalho acrescido nesse sentido. Isso mexe sempre com a cabeça de um jogador. Para além de um jogador, está sempre o homem, uma pessoa responsável. Houve um trabalho feito nesse sentido, não só no caso do Ricardo, mas noutros também, para que o foco pudesse ser o Braga. Alimentá-los com a nossa ideia para o projeto, para que pudéssemos ter os jogadores comprometidos e que acreditassem naquilo que estava a ser feito. E a resposta é esta que estamos a dar. A resposta de uma equipa completamente comprometida com o projeto e com os resultados que temos tido. E, acima de tudo, os jogadores estão muito focados e direcionados para que o sucesso coletivo possa acontecer."

Abordagem aos jogos: "Tive o cuidado de referir na minha apresentação, que vinha para aqui de coração cheio e vinha para ajudar a catapultar o Braga para aquilo que nós queremos. Queremos que seja uma equipa que possa ser sempre muito ambiciosa, que possa estar sempre nas decisões, que possa estar à procura de vencer alguma coisa. E isso só faria sentido se nós tivéssemos uma abordagem ao jogo muito direta e muito franca em relação a qualquer tipo de adversário."