Memórias de um herói do Braga na casa do FC Porto: "Fui eu a desafiá-los"

Fran´sergio brilhou no Dragão

Sem retirar mérito a Rúben Amorim, o ex-bracarense Fransérgio garante que os jogadores é que começaram a questionar o poderio dos outros grandes, embalados por bons resultados na Liga Europa.

Os corredores interiores do Estádio do Dragão, recheados de fotografias de momentos de glória, inspiraram Fransérgio numa noite especial.

Autor de um dos dois golos com que o Braga venceria os portistas (1-2), a 17 Janeiro de 2020, o médio resolveu tomar a palavra no balneário antes do jogo, na qualidade de capitão, e começou logo a jogar ao ataque.