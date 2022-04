Melhor marcador do Rangers falha os duelos europeus com o Braga

Avançado de 25 anos chegou de muletas à Escócia, após magoar-se na concentração da Colômbia, e tem "uma lesão prolongada", cujo tempo de paragem não é conhecido totalmente

Há uma baixa de vulto no Rangers. Alfredo Morelos, melhor marcador do clube escocês (17 golos), lesionou-se ao serviço da Colômbia e vai falhar, além do dérbi contra o rival Celtic, os dois dueloos com o Braga relativos aos "quartos" da Liga Europa.

"Infelizmente, ele não estará connosco no domingo [contra o Celtic] e não o teremos de volta nas próximas semanas, isso é certo", declarou o treinador Giovanni van Bronckhorst, citado, esta sexta-feira, pela "BBC", dando a entender a ausência do colombiana na prova europeia.

O treinador do Rangers detalhou que o avançado, que chegou de muletas à Escócia, após magoar-se na concentração da Colômbia, tem "uma lesão prolongada", mas não especificou o tempo de paragem. "Ainda não sabemos por quanto tempo estará de fora. Espero ter mais notícias após o fim de semana", acrescentou Bronckhorst.

De resto, os responsáveis médicos da Colômbia disseram, há poucos dias, que Morelos havia sofrido "uma lesão muscular na coxa esquerda" numa sessão de treino e, por esse motivo, não defrontou a Bolívia e a Venezuela.

Os duelos entre o Braga e o Rangers, relativos aos quartos de final da atual edição da Liga Europa, estão agendados para os dias 7 e 14 de abril.