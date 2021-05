Médio do Gil Vicente está referenciado pelo Braga

Lucas Mineiro é hipótese para reforçar o clube minhoto.

O médio brasileiro Lucas Mineiro, do Gil Vicente, colocado recentemente na rota do Braga, é um negócio viável. O jogador entra no perfil pretendido por Carlos Carvalhal, visto ser um médio polivalente, que combina ações defensivas com ofensivas.

O clube de Barcelos tem a possibilidade de acionar a opção de compra de Lucas Mineiro, fixada em meio milhão de euros na altura do contrato de empréstimo celebrado com a Chapecoense, do Brasil, negociando-o depois com o Braga. Ao que se sabe, já há conversas adiantadas nesse sentido, pelo que com o fim da época o assunto ficará resolvido. O Benfica chegou a ser apontado como possível destino do jogador, mas terá sido uma mera sondagem que acabou por acelerar movimentos.

Crespo, médio do Estoril, e o extremo iraniano Mohebi, do Sepahan, foram colocados recentemente na rota do Braga, mas não interessam.