Médio do Flamengo a caminho do Braga: negócio pode ficar fechado esta semana

Internacional paraguaio é pretendido para colmatar a vaga de Palhinha, que regressa ao Sporting após duas temporadas de empréstimo. SAD ficará com opção de compra a rondar um milhão de euros

A contratação do médio paraguaio Piris da Motta está muito bem encaminhada e esta semana o processo pode mesmo ficar fechado se tudo correr conforme o previsto. O Braga sinalizou há algumas semanas o interesse no jogador do Flamengo e desde aí já houve várias conversas e entendimentos alcançados, faltando fechar o negócio, que, à partida, será por empréstimo do clube brasileiro mas com opção de compra por parte dos arsenalistas, no valor de um milhão de euros.

Para esta semana está prevista a chegada a Portugal de Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo, acompanhado de Bruno Spindel, outro dirigente do clube, e a transferência poderá ficar concluída. A dupla está numa espécie de périplo pela Europa com vários assuntos na agenda, entre eles a possível contratação de um treinador para substituir Jesus - e Carvalhal até foi um dos nomes citados.

A contratação de Piris da Motta prende-se com a saída de João Palhinha, jogador que regressa ao Sporting após duas temporadas de empréstimo e que ainda pode dar um encaixo financeiro significativo ao Braga se for transferido até meio de setembro, cenário em que a SAD arsenalista teria direito a 15 por cento da venda.

Ainda sem qualquer minuto de utilização em 2020, Motta aguarda pelo desfecho positivo das negociações entre o Flamengo e o Braga para se poder apresentar no Minho logo no arranque da pré-época, marcado para 13 de agosto. Com 26 anos, o médio tem experiência internacional, tanto ao nível de clubes, na Libertadores, como da seleção paraguaia, nas eliminatórias sul-americanas.

E se o negócio de Piris da Motta está bem encaminhado, o Braga já assegurou dois reforços para a próxima temporada, casos de Guilherme Schettine, ponta de lança que chega a custo zero do Santa Clara, e de Iuri Medeiros, extremo emprestado pelo Nuremberga, da Alemanha, ficando o clube minhoto com opção de compra do passe por 1,5 milhões de euros.

O que está ainda por clarificar é o processo de vendas de jogadores, isto depois da transferência de Trincão para o Barcelona por 31 milhões de euros. Em Braga há muitos jogadores com mercado.