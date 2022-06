Matic e Palhinha falharam e clube da Premier League avança por Al Musrati

Recém-promovida à Premier League, a equipa treinada por Marco Silva aperta o cerco para assegurar o concurso do médio líbio. A possibilidade de Al Musrati ingressar nos londrinos ganha força depois de o clube ter ficado a saber que dois dos médios que entravam nas contas de Marco Silva, Matic e Palhinha, estão fora dos planos.

A possibilidade de Al Musrati deixar o Braga para assinar pelo Fulham é real e O JOGO sabe que a equipa treinada por Marco Silva, recém-promovida à Premier League, é a que está mais interessada no internacional líbio.

A SAD presidida por António Salvador está ao corrente da situação, mas os responsáveis do clube londrino também já sabem as condições para levar o jogador, tendo de desembolsar entre 17 a 18 milhões de euros. Uma verba que pode parecer elevada, é certo, mas convém não esquecer que os minhotos recusaram a transferência do médio para o Benfica, há um ano, por 12 milhões de euros.

E se, em 2020/21, o jogador de 26 anos realizou 44 jogos em todas as competições, na presente temporada manteve a influência na equipa, tendo até subido a participação, totalizando 46 jogos em todas as provas.

Seguro pelo Braga com um contrato até 30 de junho de 2024, Al Musrati é desejado por vários clubes. Além do Fulham, há ainda mais emblemas ingleses e alemães interessados na contratação, sem esquecer o Sporting. Tal como O JOGO escreveu na edição do passado dia 7, os leões entraram na corrida por Al Musrati, mas António Salvador recusou a proposta de oito milhões de euros e ainda Jovane Cabral na Pedreira a título definitivo, mas com o passe partilhado em partes iguais.

Conhecedor de todo o processo relacionado com os clubes interessados, o Fulham não desiste e aperta o cerco, até porque Marco Silva faz força para ter um jogador com aquelas características para jogar à frente da defesa. Matic (Manchester United) e João Palhinha (Sporting) entraram nos planos do treinador português, mas o internacional sérvio assinou pela Roma para ser treinado por José Mourinho, enquanto o médio do Sporting é apontado insistentemente ao Wolverhampton, equipa treinada por Bruno Laje.

William Carvalho também foi apontado ao Fulham e podia ser visto como um concorrente de Al Musrati, mas a edição de ontem do jornal "Estadio Deportivo", sediado em Sevilha, deu conta de que o médio líbio estaria mais perto do clube inglês, complicando as expectativas dos responsáveis do Bétis, tendo em conta que o internacional português termina o contrato em 2023, não tenciona renovar e a transferência para os "cottagers" era vista como um bom negócio.