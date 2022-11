Matheus vive a melhor época desde que está no Braga e os números comprovam

Guarda-redes leva sete "cleen sheets" na Liga e tem a média mais baixa de golos sofridos desde que está no Minho: 0,8 por jogo. Decisivo a segurar a vitória do Braga em Barcelos, Matheus voltou a não sofrer golos pelo segundo jogo consecutivo, sinal evidente da retoma da equipa após um período menos conseguido.

No fim do dérbi minhoto entre o Braga e o Gil Vicente, disputado em Barcelos, Artur Jorge cumprimentou, como habitualmente, os seus jogadores no relvado, mas fê-lo de forma mais veemente com Matheus, com um abraço e umas palavras ao ouvido. Afinal de contas, um pouco antes, o guarda-redes tinha desviado para canto um remate de Carraça, nos descontos, numa defesa tão espetacular como importante, segurando, assim, a vitória do Braga.

Em dez jogos realizados no campeonato, o dérbi minhoto foi o sétimo sem golos sofridos pelo guarda-redes luso-brasileiro. Fazendo a comparação com períodos homólogos desde 2014/15 (a primeira temporada do jogador no emblema bracarense), esta está a ser a melhor época de Matheus.