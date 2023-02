Matheus reforça peso na lotaria: é o sexto penálti que defende pelo Braga

Guarda-redes foi decisivo ao parar o penálti de Aursnes, repetindo o papel de herói que já tivera na Liga Europa.

Matheus e Al Musrati foram as principais figuras de uma noite intensa e longa, mas feliz para o Braga. Os dois partilham uma história com contornos diferentes, sendo mais impactante o caso de Matheus, porque foi a segunda vez que o brasileiro se consagrou herói no desempate por penáltis.

O guarda-redes estragou a festa a Aursnes, numa estirada fantástica, e transferiu para Al Musrati a responsabilidade de cobrar a grande penalidade decisiva que colocou o Braga, de novo, nas meias-finais da Taça de Portugal.