Matheus recebe prémio de guarda-redes do mês: "O segredo começa lá na frente..."

Guarda-redes do Braga recebeu distinção referente a março

Matheus, guardião do Braga, recebeu esta terça-feira a distinção de guarda-redes do mês da Liga Bwin, referente a março.

"Quero agradecer aos meus companheiros de equipa, à equipa técnica e a toda a estrutura do clube, que nos ajuda diariamente. Este é um prémio de todo o grupo, que tem trabalhado arduamente todos os dias", começou por dizer o dono da baliza do emblema minhoto, que falou depois do segredo para os bons desempenhos.

"O segredo começa logo lá na frente, nos nossos avançados. E é essa entreajuda de todos que faz realmente a diferença", concluiu.