Guarda-redes do Braga havia superado Diogo Costa (FC Porto) e Adán (Sporting) na votação.

Matheus recebeu esta sexta-feira a distinção de melhor guarda-redes de abril da Liga Bwin. De recordar que o bracarense foi o mais votado pelos treinadores principais do campeonato, com 25,69 por cento dos votos, à frente de Diogo Costa (do FC Porto, com 25 por cento dos votos) e de Adán (Sporting, com 10,42 por cento).

"Fico muito feliz por tudo o que vivenciei no mês de abril. Quero agradecer a todos os meus companheiros, staff e equipa técnica, porque, apesar de ser um prémio individual, é de todo o coletivo. Se o coletivo não funcionar, o individual não sobressai. Para além disso, quero também partilhar este prémio com a minha esposa e com os meus filhos", afirmou o guardião do emblema minhoto.