Guarda-redes do Braga mantém a equipa por cima. Esta temporada, o luso-brasileiro já terminou sete jogos sem qualquer golo sofrido, seis deles a contar para o campeonato. Só o sportinguista Adán fez melhor na Liga Bwin, com oito

Nos minutos finais do jogo com o Estoril, os adeptos que se deslocaram à Pedreira presentearam Matheus com uma calorosa ovação, isto depois de mais uma defesa determinante do guarda-redes, que impediu o adversário de reentrar na discussão pelo resultado.