Matheus está cada vez mais seguro na baliza do Braga

Guardião soma oito jogos sem golos sofridos, em 13 partidas realizadas no campeonato. Vlachodimos faz o mesmo, mas em 14 jogos

O Braga terminou o ano de 2022 com um triunfo importante, impondo a primeira derrota da época ao Benfica, e Matheus reforçou a liderança dos guarda-redes com mais jogos sem golos sofridos no campeonato em 2022/23. Em 13 jornadas, o luso-brasileiro não sofreu golos em oito, ou seja, teve 61,53 por cento de "clean sheets" (expressão inglesa para jogos sem golos sofridos), à frente dos guarda-redes de Benfica, FC Porto e Sporting.

A percentagem de jogos de Matheus sem golos sofridos na Liga tem vindo a aumentar desde 2019/20. Brasileiro lidera o ranking atual, à frente de Vlachodimos, Ricardo Batista, Diogo Costa e Bruno Varela.

O benfiquista Vlachodimos também apresenta um registo no campeonato de oito jogos sem golos sofridos, mas em 14 partidas (mais uma do que Matheus), o que dá uma percentagem de 57,14 por cento. Segue-se Ricardo Batista, do Casa Pia, com 50 por cento de jogos com a baliza a zero (sete em 14), e só depois surge o portista Diogo Costa, com seis jogos sem golos sofridos em 14 (42,85 por cento), um rendimento igual ao de Bruno Varela, do Vitória. Com cinco jogos sem golos em 14 disputados no campeonato, o sportinguista Adán regista 35,71 por cento de partidas com a baliza "fechada".

Trajeto: luso-brasileiro está no Braga desde 2014 e tem contrato válido até 2027

Matheus não sofreu golos na Liga Bwin em 61,53 por cento dos jogos. Valor mais alto desde que está no Braga

Observar a segurança de Matheus num gráfico ao longo das últimas épocas é traçar uma linha em crescimento desde 2019/20. Nessa época, o guarda-redes terminou o campeonato com seis jogos sem golos sofridos (20,68 por cento), número que subiu para nove em 2020/21 (28,12 por cento) e disparou para 15 na última temporada (46,87 por cento). Agora, com quase meio campeonato decorrido, o guarda-redes vai bem lançado para alcançar o valor mais elevado desde que chegou ao Braga, no verão de 2014.

Um golo feito em nove segundos

Além de ter terminado o jogo frente ao Benfica com a baliza a zero, Matheus teve um papel preponderante na jogada do terceiro golo. Mal recolheu a bola na sua área, o guarda-redes lançou Iuri Medeiros com um pontapé longo e depois o açoriano assistiu Ricardo Horta, que bateu Vlachodimos.

Ao pormenor: a jogada durou exatamente nove segundos, contou com cinco toques na bola e teve apenas três protagonistas, isto se se descontar a abordagem em falso ao lance do defesa dinamarquês Bah. Este tipo de jogada é ensaiada nos treinos.