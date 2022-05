Matheus eleito melhor guarda-redes do mês de abril na Liga Bwin

Matheus recebeu a preferência dos treinadores principais da competição, batendo Diogo Costa (FC Porto) e Adán (Sporting).

Matheus, guarda-redes do Braga, foi eleito Guarda-redes do Mês da Liga Portugal Bwin, referente a abril, com um total de 25,69% dos votos dos treinadores principais da competição.

O guarda-redes brasileiro, de 30 anos, não sofreu qualquer golo em três dos quatro triunfos dos arsenalistas durante o período em questão e foi peça fundamental para o registo 100% vitorioso da equipa de Carlos Carvalhal em abril, na competição.

No segundo lugar desta eleição ficou Diogo Costa, FC Porto, com 25% dos votos, e Adán (Sporting) em terceiro Mat com 10,42% dos votos.