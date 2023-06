"Matheus é um guarda-redes que pode decidir uma final da Taça de Portugal"

Quim acredita que o brasileiro pode ser determinante no Jamor. Antigo internacional português destaca a evolução de Matheus desde a chegada a Portugal e confessa ainda que fica feliz por o brasileiro estar na iminência de bater o seu recorde de jogos no Braga.

Matheus vai regressar à titularidade na baliza do Braga na final da Taça de Portugal, contra o FC Porto, depois de ter sido poupado na última jornada do campeonato, diante do Paços de Ferreira, num altura em que a equipa arsenalista já tinha garantido matematicamente o regresso à Liga dos Campeões.

O guarda-redes brasileiro vai cumprir o 45.º jogo em todas as competições pela terceira época consecutiva, um sinal de regularidade numa altura em que, aos 31 anos, cumpre a nona temporada ao serviço dos minhotos.