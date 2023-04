Matheus, do Braga, eleito melhor guarda-redes do mês

Guardião dos bracarenses ultrapassou a concorrência de Arruabarrena, do Arouca, e de Vlachodimos, do Benfica, que terminaram com a mesma pontuação

Matheus, do Braga, foi eleito o melhor guarda-redes do mês de março da Liga Bwin. A distinção foi conhecida esta segunda-feira.

Com 25,64% dos votos dos treinadores da Liga Bwin, o guardião arsenalista superou a concorrência de Arruabarrena, do Arouca, e de Vlachodimos, do Benfica, que terminaram com a mesma pontuação.

Nos três jogos realizados em março, Matheus, que foi distinguido como o melhor guarda-redes do mês pela primeira vez na época, somou três clean sheets (partidas sem sofrer golos).