Matheus após a derrota do Braga: "Acredito que vamos dar a volta"

A equipa do Braga que começou o jogo com o Sheriff

Declarações do guardião minhoto após a derrota por 2-0 em casa do Sheriff, para a primeira mão do play-off da Liga Europa.

O jogo: "Infelizmente, foram à nossa baliza duas vezes e fizeram dois golos. Ainda não está nada perdido. Temos mais um jogo e creio que vamos dar a volta. Jogámos como estava planeado, mas eles fizeram dois e agora é pensar no próximo jogo. Creio que vamos dar a volta."

Tristeza e esperança: "Estamos desiludidos pelo resultado. Queríamos um resultado melhor, mas nada é impossível."