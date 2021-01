Marselha de Villas-Boas terá iniciado contactos por avançado do Braga

De acordo com o jornal As, o clube francês está interessado em Abel Ruiz.

O Marselha de André Villas-Boas estará interessado em obter os serviços de Abel Ruiz, avançado do Braga, de acordo com o jornal As.

Tendo saído do Barcelona à procura de mais minutos, o avançado tem apenas 11 jogos e 371 minutos disputados esta época, pelo que o clube francês poderá ser uma opção para o jogador espanhol.

Ainda segundo o "As", Pablo Longoria, diretor do futebol do Marselha, já terá iniciado os contactos com vista à contratação de Abel Ruiz.

De recordar que o avançado de 20 anos tem contrato com o Braga até 2025 e uma cláusula de rescisão fixada nos 45 milhões de euros.