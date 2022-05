Mario González tem feito furor em Tenerife e Braga só espera pela subida

Mario González estreou-se a marcar pelo Tenerife com um bis diante do Ibiza

Avançado espanhol tem sido talismã desde que foi emprestado pelos minhotos

Mario González não deixou grandes saudades quando, em janeiro, foi emprestado pelo Braga ao Tenerife, da segunda divisão espanhola, mas desde a chegada aos insulares, o avançado reencontrou o caminho dos golos.

Com quatro golos nas últimas cinco jornadas do atual quarto classificado da La Liga 2, 'Super Mario', tal como já é apelidado pelos adeptos, tem sido um símbolo de sucesso para o emblema, que tem vencido sempre que o dianteiro abana as redes adversárias.

Com apenas três jornadas por disputar no segundo escalão espanhol, Mario González mostrou-se ambicioso nas últimas declarações à imprensa, garantindo que a equipa irá lutar pela subida direta enquanto "a matemática não disser que não".

O Tenerife é quarto classificado, com 69 pontos, menos cinco pontos do que o Eibar, primeira equipa em lugar de subida direta (segundo).

Para além do Tenerife, também o Braga olha com agrado para a subida de forma do avançado espanhol, uma vez que a cedência aos espanhóis incluiu uma opção de compra no valor de 2,5 milhões de euros por metade do passe, que passará a ser obrigatória caso o clube suba de divisão.

Desde que rumou ao Tenerife, Mario González marcou sete golos em 13 jogos até ao momento, marca superior à registada em 25 jogos nos minhotos (quatro).