Mario González requer "tempo e confiança": "Ainda pode dar muito ao Braga"

Mario González é o único ponta-de-lança disponível nesta altura e vai ter com o Famalicão, no domingo, mais uma oportunidade para se impor no ataque bracarense. O espanhol não marca há mais de dois meses

De um momento para o outro, o ataque do Braga encolheu. Vitinha, autor de três golos no último jogo, em Arouca, testou positivo à covid-19 e juntou-se a Abel Ruiz, em isolamento desde o início da semana, deixando, assim, Carlos Carvalhal com Mario González como única opção para a posição 9 para o duelo com o Famalicão, no domingo.

O ex-Tondela não é titular há três semanas e não marca há mais de dois meses, mas isso não é visto como um problema para Luís Agostinho, ex-diretor desportivo do clube beirão e conhecedor das potencialidades do ponta-de-lança espanhol.