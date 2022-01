O Tenerife, quarto classificado da segunda divisão espanhola, está interessado no avançado do Braga.

Segundo o jornal espanhol Marca, o Tenerife vê em Mario González a "cereja no topo do bolo" deste mercado de transferências, com os insulares a estarem disponíveis para acolher o espanhol, que tem tido pouco sucesso desde a mudança do Tondela para Braga, no verão passado.

Luis Miguel Ramis, treinador do Tenerife, que está a cinco pontos de distância da liderança do segundo escalão espanhol, admitiu em conferência de imprensa que 'o espanhol' é um jogador que lhe interessa, mas que o negócio está dependente apenas da disponibilidade do Braga em ver o avançado espanhol sair.

"[Mario González] é um jogador que gostamos e que há muito é seguido pela direcão desportiva. Somos muito claros sobre o que queremos e temos um leque de jogadores que cumprem. A sua chegada à ilha não depende de Tenerife, nem do jogador", disse o técnico sobre a eventual vindo do dianteiro de 25 anos.

Mario González soma um total de 913 minutos em campo pelo Braga desde que deu entrada no Minho, distribuídos num total de 25 jogos, entre os quais ainda não completou 90 minutos em campo. Na conta pessoal, leva quatro golos e quatro assistências até ao momento.