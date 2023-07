Mario González ganhou direito a uma segunda vida no Braga

Avançado entrou na pré-época para ser opção a valer no plantel. Confiança e adaptação a vários cenários; Espanhol deixou bons números na Bélgica e justificou olhar atento de Artur Jorge, que conhece a sua valia da pré-época de 2022/23. Ajuda a lidar com a ausência de Ruiz e potencial saída de Banza.

Mario González ganhou uma segunda vida na Pedreira, cumpre a pré-época com confiança da equipa técnica chefiada por Artur Jorge e motivado em selar a sua afirmação num clube que oferece relevante dimensão europeia. O espanhol, de 27 anos, foi recuperado pelo Braga, havendo a cabal convicção que pode oferecer outra resposta, diferente da dada em 2021/22, e valorizar acima do valor de mercado que detém, atualmente cifrado em 3,5 milhões.

A passagem pela liga belga, atuando pelo Leuven, pelo qual marcou 15 golos em 24 jogos, acabou por contribuir para este novo enredo, tendo Artur Jorge vontade de aferir todas as condições atuais de González, que conhece as rotinas de jogo que imperam na equipa minhota. De resto, o espanhol é, nesta altura, particularmente útil para fazer frente a dois cenários. É necessário na pré-temporada numa lógica de competitividade interna e de valorização do treino, já que ainda está distante a incorporação de Abel Ruiz, presente no Europeu de sub-21. Ao mesmo tempo, a presença do espanhol garante uma resposta imediata à partida de Vitinha a meio da época passada, tem o potencial de retirar da equação a chegada de outro avançado, conseguindo simultaneamente cobrir uma potencial venda de Banza, caso surja uma proposta que seja do agrado do Braga e do francês.

Há num horizonte breve vários cenários que favorecem um voto de confiança a Mario González, que convive com a prova de fogo de corresponder a esta reintegração no Braga numa época onde reina o apetite geral pela Champions, competição que pode exponenciar o valor de mercado de qualquer atleta.

Após passagem algo modesta pelo Tenerife - 20 jogos e sete golos -, o antigo avançado do Tondela encontrou na Bélgica uma atmosfera futebolística que o ajudou a reencontrar-se com números mais condizentes com os seus pergaminhos, igualando mesmo a marca de golos alcançada nos beirões. Os treinos, que começam a sério já amanhã, vão facultar os dados decisivos sobre uma permanência no plantel. Ao avançado atribuem-se ótimas competências e, havendo eficácia, terá uma palavra a dizer. Em 2021/22 não foi além de quatro golos em 25 jogos pelos guerreiros.

