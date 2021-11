Mario Gonzalez: "Estou pronto para quando tiver que ajudar a equipa"

Declarações do avançado do Braga, autor de um golo no triunfo frente ao Ludogorets (4-2), num jogo da quarta jornada do grupo F da Liga Europa, realizado na 'Pedreira'

Satisfação: "Estou muito contente, principalmente pela equipa. Foi uma vitória muito importante, ainda melhor porque o Estrela vermelha perdeu. Estou muito contente pelo golo. Tudo começa a mudar."

Compromisso: "Entendo os jogadores que estão a jogar muito, levam muitos jogos seguidos. Entro para fazer o melhor, marcar golos e às vezes sou muito efusivo. Importante era ganhar, a equipa foi um bocado para trás, mas o importante foi o triunfo."

Mais minutos de jogo: "Todos gostamos de jogar, estou a jogar menos, mas estou pronto para quando tiver de ajudar a equipa. Já me sinto um bocado melhor dentro do campo, acho que vou ter mais minutos e espero ajudar a equipa."