Leuven, onde brilhou, passou ao lado da opção de compra.

Apesar do rendimento alto que exibiu num longo período da temporada, acabando com 15 golos a sua passagem pelos belgas do Leuven, num empréstimo do Braga, o avançado espanhol viu o emblema passar ao lado da opção de compra.

Tendo contrato até 2025, Mario González será um jogador a caber entre os transferíveis ou apontado a uma terceira cedência.